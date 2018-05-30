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В ОБСЄ підтвердили загибель 107 мирних жителів на Донбасі з початку року

Середа, 30 травня 2018, 07:16

З початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.

Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули в результаті артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", - поінформував Апакан.

За його словами, з початку поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню.

Теми: ДонбасОБСЄООН
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