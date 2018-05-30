В ОБСЄ підтвердили загибель 107 мирних жителів на Донбасі з початку року

165 переглядів
Середа, 30 травня 2018, 07:16

З початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.

Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули в результаті артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", - поінформував Апакан.

За його словами, з початку поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню.

Теми: Донбас ОБСЄ ООН
powered by lun.ua
По темі
Клімкін: Міжнародний тиск змусить РФ погодитись на миротворчу місію на Донбасі 30 травня 2018, 03:51
Бойко хоче прямих переговорів Києва з Москвою і Донбасом 29 травня 2018, 17:59
Порошенко розповів Штайнмаєру про загострення – і готує "нормандську" зустріч 29 травня 2018, 14:05
Усі новини
Головні новини
Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик РФ з дестабілізації України
Поліція показала фоторобот ймовірного убивці Бабченка
Угорщина підтвердила, що розблоковує "мовні" переговори з Києвом
Крищенко: Професійна діяльність поки найочевидніша версія вбивства Бабченка
Усі новини
Відео

15 вправ, які допоможуть залишатися здоровими у будь-якому віці

здоров'я

Як гормони впливають на нас, наше тіло та життя