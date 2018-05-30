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В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года

Среда, 30 мая 2018, 07:16

С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.

Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - проинформировал Апакан.

По его словам, с начала текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня.

Темы: ДонбассОБСЕООН
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