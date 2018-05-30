Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стартувало голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ

Середа, 30 травня 2018, 09:27
Стартувало голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ

У середу проходить інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це інформує прес-центр НАБУ.

Голосування розпочалося 30 травня о 9:00 та триватиме на сайті НАБУ за посиланням https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 травня.

Як проголосувати – НАБУ пояснює на відео.

До участі у голосуванні за новий склад РГК при НАБУ допускаються громадяни, які проживають на території України.

Одна особа може проголосувати не більше ніж за 15 учасників.

Громадська організація Реанімаційний пакет реформ рекомендує 15 кандидатів, які на її думку є гідними цієї посади.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: