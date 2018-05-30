Стартувало голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ

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Середа, 30 травня 2018, 09:27

У середу проходить інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це інформує прес-центр НАБУ.

Голосування розпочалося 30 травня о 9:00 та триватиме на сайті НАБУ за посиланням https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 травня.

Як проголосувати – НАБУ пояснює на відео.

До участі у голосуванні за новий склад РГК при НАБУ допускаються громадяни, які проживають на території України.

Одна особа може проголосувати не більше ніж за 15 учасників.

Громадська організація Реанімаційний пакет реформ рекомендує 15 кандидатів, які на її думку є гідними цієї посади.

Українська правда
Теми: НАБУ
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