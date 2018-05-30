Стартувало голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ

У середу проходить інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це інформує прес-центр НАБУ.

Голосування розпочалося 30 травня о 9:00 та триватиме на сайті НАБУ за посиланням https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 травня.

Як проголосувати – НАБУ пояснює на відео.

30 травня о 9:00 розпочалося інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ . Голосування триватиме на сайті НАБУ за посиланням https://t.co/U9VH3YSHB5 до 21:00 30 травня 2018 року. Дивіться на відео, як проголосувати. pic.twitter.com/mFvMFsupg9 — NAB Ukraine (@nab_ukr) 30 травня 2018 р.

До участі у голосуванні за новий склад РГК при НАБУ допускаються громадяни, які проживають на території України.

Одна особа може проголосувати не більше ніж за 15 учасників.

Громадська організація Реанімаційний пакет реформ рекомендує 15 кандидатів, які на її думку є гідними цієї посади.