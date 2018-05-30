Идет голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ

В среду проходит интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.



Об этом информирует пресс-центр НАБУ.



Голосование началось 30 мая в 9:00 и продлится на сайте НАБУ по ссылке https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 мая.



Как проголосовать - НАБУ объясняет на видео.

30 травня о 9:00 розпочалося інтернет-голосування за учасників Ради громадського контролю при НАБУ . Голосування триватиме на сайті НАБУ за посиланням https://t.co/U9VH3YSHB5 до 21:00 30 травня 2018 року. Дивіться на відео, як проголосувати. pic.twitter.com/mFvMFsupg9 — NAB Ukraine (@nab_ukr) 30 травня 2018 р.

К участию в голосовании за новый состав РГК при НАБУ допускаются граждане, проживающие на территории Украины.



Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.



Общественная организация Реанимационный пакет реформ рекомендует 15 кандидатов, которые по ее мнению достойны этой должности.