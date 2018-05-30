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Идет голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ

Среда, 30 мая 2018, 09:27
Идет голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ

В среду проходит интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом информирует пресс-центр НАБУ.

Голосование началось 30 мая в 9:00 и продлится на сайте НАБУ по ссылке https://nabu.gov.ua/voting/ до 21:00 30 мая.

Как проголосовать - НАБУ объясняет на видео.

К участию в голосовании за новый состав РГК при НАБУ допускаются граждане, проживающие на территории Украины.

Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.

Общественная организация Реанимационный пакет реформ рекомендует 15 кандидатов, которые по ее мнению достойны этой должности.

Украинская правда
Темы: НАБУ
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