На початку літа у центрі столиці можуть обмежити рух

У центрі Києва 2 червня із 11:00 до 12:30 можуть обмежити рух транспорту через Всеукраїнську ходу на захист прав дітей і сімей.

Відповідне розпорядження підписали у КМДА.

"Хода стартує об 11:00 за маршрутом: Софійська площа – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вул. Інститутська – вул. Шовковична – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції", - повідомили в КМДА.

Подія завершиться біля Верховної Ради о 12:30-13:00.

Зазначають, що у разі потреби буде обмежено рух усіх видів транспорту за вказаним маршрутом 2 червня із 11:00 до 12:30.

Також 2 червня з 10:00 до 14:00 на столичній Оболонській набережній відбудеться масштабний соціально-спортивний захід "Олімпійський день".

У рамках свята пройдуть майстер-класи олімпійців, зарядка з олімпійцями та різноманітні конкурси, у яких можна буде виграти олімпійські сувеніри. Також діятиме зона для фото- та автограф-сесій.