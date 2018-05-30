В начале лета в центре столицы могут ограничить движение

В центре Киева 2 июня с 11:00 до 12:30 могут ограничить движение транспорта из-за Всеукраинской ходы в защиту прав детей и семей.

Соответствующее распоряжение подписали в КГГА.

"Шествие стартует в 11:00 по маршруту: Софийская площадь - Владимирский проезд - ул. Михайловская - Майдан Независимости - аллея Героев Небесной Сотни - ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - площадь Конституции", - сообщили в КГГА.

Событие завершится возле Верховной Рады в 12:30-13:00.

Отмечают, что в случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспорта по указанному маршруту 2 июня с 11:00 до 12:30.

Также 2 июня с 10:00 до 14:00 на столичной Оболонской набережной состоится масштабное социально-спортивное мероприятие "Олимпийский день".

В рамках праздника пройдут мастер-классы олимпийцев, зарядка с олимпийцами и различные конкурсы, в которых можно будет выиграть олимпийские сувениры. Также будет действовать зона для фото- и автограф-сессий.