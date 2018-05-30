У Дніпрі сталася пожежа в обласній лікарні. Постраждала жінка

30 травня вночі у відділені для постраждалих від Чорнобильської катастрофи обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечнікова у Дніпрі сталася пожежа, внаслідок якої було евакуйовано понад 90 пацієнтів, одну жінку перевели до реанімаційного відділення.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 00:43.

За даними вогнеборців, місце займання було в одній із палат на сьомому поверсі у відділенні для хворих чорнобильського контингенту.

"Під час ліквідації пожежі із сусідньої палати вогнеборцями врятовано жінку 1956 року народження, яка перебувала на лікуванні. Жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення", - сказано у повідомленні.

фото з сайту ДСНС фото з сайту ДСНС фото з сайту ДСНС

Також у ДСНС додають, що під час пожежі з 6-го, 7-го та 8-го поверхів рятувальники спільно з медпрацівниками евакуювали 92 людини.

Повідомляється, що загиблих немає.

фото з сайту ДСНС фото з сайту ДСНС

У Держслужбі зазначають, що до гасіння пожежі було залучено 56 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Пізніше головний лікар Сергій Риженко повідомив у Facebook, що за попередьою інформацією, причиною пожежі стала електробритва, яку залишив на ніч заряджатися один із пацієнтів.

"Не може бути все ідеально. На цей раз неідеальною виявилась електробритва, яку один з пацієнтів відділення для ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишив на ніч заряджатись.За попереднім висновком пожежних експертів, внаслідок несправності вона "коротнула" та запалила ліжко, від якого зайнялась палата", - написав він.

Риженко зазначив, що у цей час палата була пуста, тому там ніхто не постраждав.

За його даними, постраждала пацієнтка із сусідньої палати, вже почувається краще.

