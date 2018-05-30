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В Днепре произошел пожар в областной больнице. Пострадала женщина

Среда, 30 мая 2018, 10:46

30 мая ночью в отделении для пострадавших от Чернобыльской катастрофы областной клинической больницы им. И.И.Мечникова в Днепре произошел пожар, в результате которого были эвакуированы более 90 пациентов, одну женщину перевели в реанимационное отделение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 00:43.

По данным пожарных, место возгорания было в одной из палат на седьмом этаже в отделении для больных чернобыльского контингента.

"Во время ликвидации пожара из соседней палаты пожарные спасли женщину 1956 года рождения, которая находилась на лечении. Женщину с предварительным диагнозом отравление продуктами горения перевели в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

 
фото из сайта ГСЧС
 
фото из сайта ГСЧС
 
фото из сайта ГСЧС

Также в ГСЧС добавляют, что во время пожара с 6-го, 7-го и 8-го этажей спасатели совместно с медработниками эвакуировали 92 человека.

Сообщается, что погибших нет.

 
фото из сайта ГСЧС
 
фото из сайта ГСЧС

В Госслужбе отмечают, что к тушению пожара было привлечено 56 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Позже главный врач Сергей Рыженко сообщил в Facebook, что по предварительной информации, причиной пожара стала электробритва, которую оставил на ночь заряжаться один из пациентов.

"Не может быть все идеально. На этот раз неидеальной оказалась электробритва, которую один из пациентов отделения для ликвидаторов аварии на ЧАЭС оставил на ночь заряжаться. По предварительному заключению пожарных экспертов, в результате неисправности ее "коротнуло" и зажглась кровать, от которой занялась палата" , - написал он.

Рыженко отметил, что в тот момент палата была пуста, поэтому там никто не пострадал.

По его данным, пострадавшая пациентка из соседней палаты, уже чувствует себя лучше.

Украинская правда
Темы: пожарДнепрГСЧС
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