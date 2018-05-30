"Нафтогаз" почав стягувати з "Газпрому" 2,6 мільярда доларів боргу

НАК "Нафтогаз України" розпочав процес стягнення з ПАТ "Газпром" боргу в 2,6 млрд доларів у зарубіжних судах на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Про це повідомило джерело в українському уряді, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, робота триває у Швейцарії, Нідерландах і Великій Британії в рамках статті 5 Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень.

"Газпром" напевно оскаржуватиме арешт у місцевих судах. Якщо суд відмовить, тоді можна буде сказати, що накладено арешт", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може вплинути на акції проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2".

Ідеться про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожено.

Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має. У прес-службі "Газпрому" зазначили, що займаються з'ясуванням цього питання. В "Нафтогазі України" на запит поки що не відповіли. Представник Nord Stream 2 наразі недоступний для коментарів.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда