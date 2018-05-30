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"Нафтогаз" начал взыскание с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов долга

Среда, 30 мая 2018, 11:09
Нафтогаз начал взыскание с Газпрома 2,6 миллиарда долларов долга

НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом сообщил источник в украинском правительстве, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний агентство не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе" не запрос пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Економическая правда

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Темы: ГазпромНефтегаздолг
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