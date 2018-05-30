Ющенко працевлаштувався в одному з банків Києва

Екс-президент України Віктор Ющенко став главою наглядової ради Альпарі Банку (Київ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані банку в системі розкриття інформації Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку.

Зазначається, що Ющенко був обраний на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.

Також повідомляється, що раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.

НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.

За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.

Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року по розміру чистих активів (206,126 млн грн) банк займав 84-е місце серед 84 банків, що діяли в країні.