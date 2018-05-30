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Ющенко трудоустроился в одном из банков Киева

Среда, 30 мая 2018, 11:38
Ющенко трудоустроился в одном из банков Киева

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка (Киев).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на  данные банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии ценных бумаг и фондового рынка.

Отмечается, что Ющенко  был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая.

Также сообщается, что ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.

НБУ зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года.

По данным центробанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах.

Согласно данным регулятора, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (206,126 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Украинская правда

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Темы: Ющенкобанки
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