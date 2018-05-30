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У Білорусі затримали помічника Лукашенка

Середа, 30 травня 2018, 12:27

30 травня в Білорусі був затриманий на хабарі в 200 тисяч доларів помічник президента Олександра Лукашенка Сергій Ровненко.

Про це повідомляє прес-служба Комітету державної безпеки Білорусі.

Зазначається, що Ровненко потрапив у поле зору правоохоронців більше року тому в зв'язку з інформацією про непоодинокі факти отримання хабарів від різних осіб за вирішення питань, що входять в його компетенцію (він також був інспектором по Гродненській області - ред).

"З санкції Глави держави проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадової особи. При отриманні чергового хабара він затриманий з грошима в руках", - сказано в повідомленні.

У КДБ додали, що стосовно помічника Лукашенка порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 430 КК Білорусі, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Також повідомляється, що зараз він знаходиться в СІЗО КДБ і дає зізнавальні свідчення.

Крім того, співробітники білоруської спецслужби встановлюють інші факти вимагання, а також його можливих співучасників.

Українська правда
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