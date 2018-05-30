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В Беларуси задержали помощника Лукашенко

Среда, 30 мая 2018, 12:27

30 мая в Беларуси был задержан на взятке в 200 тысяч долларов помощник президента Александра Лукашенко Сергей Ровненко.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси.

Отмечается, что Ровненко попал в поле зрения правоохранителей более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию (он также был инспектором по Гродненской области - ред).

"С санкции Главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - сказано в сообщении.

В КГБ добавили, что в отношении помощника Лукашенко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Также сообщается, что сейчас он находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

Кроме того, сотрудники белорусской спецслужбы устанавливают другие факты вымогательства, а также его возможных соучастников.

Украинская правда
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