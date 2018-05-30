На Херсонщині горять сотні гектарів лісу: гасять літаками

Лісову пожежу в Херсонській області гасять з 28 травня, до ліквідації залучили літаки АН-32 та вертоліт Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У відомстві області розповіли, що пожежа охопила 580 гектарів лісу.

До ліквідації пожежі залучили більше 300 осіб та майже 100 одиниць техніки.

Зокрема, 4 одиниці авіаційної техніки: 3 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8.

Авіація здійснила 108 скидів води загальною масою у 431,5 тон.

Наразі пожежу локалізували.

Повідомляється, що загрози населеним пунктам немає.

Пожежа виникла 28 травня біля села Раденськ Олешківського району.