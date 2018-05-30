На Херсонщині горять сотні гектарів лісу: гасять літаками
Лісову пожежу в Херсонській області гасять з 28 травня, до ліквідації залучили літаки АН-32 та вертоліт Міноборони.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У відомстві області розповіли, що пожежа охопила 580 гектарів лісу.
До ліквідації пожежі залучили більше 300 осіб та майже 100 одиниць техніки.
Зокрема, 4 одиниці авіаційної техніки: 3 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8.
Авіація здійснила 108 скидів води загальною масою у 431,5 тон.
Наразі пожежу локалізували.
Повідомляється, що загрози населеним пунктам немає.
Пожежа виникла 28 травня біля села Раденськ Олешківського району.