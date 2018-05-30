В Херсонской области горят сотни гектаров леса: тушат самолетами

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Среда, 30 мая 2018, 13:07

Лесной пожар в Херсонской области тушат с 28 мая, в ликвидации привлекли самолеты АН-32 и вертолет Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве области рассказали, что пожар охватил 580 гектаров леса.

 

К ликвидации пожара привлекли более 300 человек и 100 единиц техники.

В частности, 4 единицы авиационной техники: 3 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8.

 

Авиация совершила 108 сбросов воды общей массой в 431,5 тонн.

В настоящее время пожар локализован.

 

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

Пожар возник 28 мая у села Раденск Алешковского района.

 

Украинская правда
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