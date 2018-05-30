З Будинку профспілок у столиці знімають банер

У Києві знімають захисний банер з Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

На час ремонту його завісили банером з написом "Свобода — це наша релігія".

У коментарі "Українській правді" голова прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа пояснив, що банер знімається для отримання доступу до окремих елементів споруди, які потребують ремонту. Остаточно ремонт ще не завершений.

За словами Работи, всередині будівлі відновлювальні роботи теж ще тривають та йдуть паралельно графіку та планів, однак прогнозувати час завершення ремонту наразі не можна.

"Все залежить від будівельників. Коли саме будуть завершені роботи, сказати остаточно не можна", – сказав голова прес-служби ФПУ.

Він також підтвердив, що інвестор, який займається реконструкцією зруйнованої пожежею будівлі профспілок, – ТОВ "ІТТ-Нерухомість" отримає у власність 30% будівлі ФПУ (раніше повідомлялося, що ця компанія планує здавати ці приміщення в оренду під офіси – ред.).

Стосовно того, хто займатиме відремонтовану будівлю, Работа пояснив, що там будуть виділені приміщення для експозиції "музею Революції", як просило Міністерство культури.

"Всі інші поверхи займатиме апарат Федерації профспілок та апарати всеукраїнських профспілок, які там знаходилися до того. Люди повернуться на свої робочі місця", – сказав голова прес-служби ФПУ.

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Відремонтований фасад Будинку профспілок, що постраждав від пожежі під час Революції Гідності раніше планували відкрити до 1 березня, однак потім перенесли відкриття.

Будинок профспілок згорів у ніч на 19 лютого 2014 року під час масових акцій протесту в Києві.

Будівлю, яку активісти використовували як штаб Національного опору, під час штурму Майдану підпалили силовики.

11 березня 2015 року ескіз реконструкції Будинку профспілок здійняв хвилю обурення в соцмережі. Юзери висміяли його у фотожабах та порівняли з Хонкою Януковича, МАФим, танком і навіть жіночими статевими органами.

Однак, представник організації, що намалювала ескіз пояснила, що робота, яка наробила галасу в інтернеті, - це не проект, а лише художнє бачення архітектора.

Директор Благодійного фонду "Відродження Будинку профспілок" Василь Андреєв запевнив, що Будинок профспілок після реконструкції буде таким, як до пожежі.

***Засновником "ІТТ-Нерухомість" є кіпрська компанія "Амервіно інвестментс ЛТД". До 2014 року співвласницею компанії була Ганна Маркарова, сестра заступника міністра фінансів Оксани Маркарової. "ІТТ-Інвест", яка також входить до групи "ІТТ" і є її провідною компанією, на третину належить Данилу Волинцю – чоловікові заступника міністра фінансів Оксани Маркарової. Сама Макарова, за її словами, очолювала "ІТТ-Інвест" 12 років – з 2003 по 2014 рр.