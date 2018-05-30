С Дома профсоюзов в столице снимают баннер

В Киеве снимают защитный баннер с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности.



Об этом сообщает "Громадське радио".

В комментарии "Украинской правде" глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа пояснил, что баннер снимается для доступа к отдельным элементам сооружения, требующим ремонта. Окончательно ремонт еще не завершен.



По словам Работы, внутри здания восстановительные работы тоже еще продолжаются и идут параллельно графику и планов, однако прогнозировать время завершения ремонта пока нельзя.



"Все зависит от строителей. Когда именно будут завершены работы, сказать окончательно нельзя", - сказал глава пресс-службы ФПУ.



Он также подтвердил, что инвестор, который занимается реконструкцией разрушенной пожаром здания профсоюзов - ООО "ИТТ-Нерухомисть" получит в собственность 30% здания ФПУ (ранее сообщалось, что компания планирует сдавать эти помещения в аренду под офисы - ред.).



О том, кто будет занимать отремонтированное здание Работа пояснил, что там будут выделены помещения для экспозиции "музея Революции", как просило Министерство культуры.



"Все остальные этажи будет занимать аппарат Федерации профсоюзов и аппараты всеукраинских профсоюзов, которые там находились до этого. Люди вернутся на свои рабочие места", - сказал глава пресс-службы ФПУ.

На время ремонта он был завешен баннером с надписью "Свобода - это наша религия".

роман недзельский

Отремонтированный фасад Дома профсоюзов, пострадавший от пожара во время Революции Достоинства, ранее планировали открыть к 1 марта, однако затем перенесли открытие.



Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве.

Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

*** Основателем "ИТТ-Недвижимость" является кипрская компания "Амервино инвестментс ЛТД". К 2014 году совладельцем компании была Анна Маркарова, сестра заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой. "ИТТ-Инвест", которая также входит в группу "ИТТ" и является ее ведущей компанией, на треть принадлежит Даниилу Волынцу - мужу заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой. Сама Макарова, по ее словам, возглавляла "ИТТ-Инвест" 12 лет - с 2003 по 2014 год.