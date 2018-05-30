С Дома профсоюзов в столице снимают баннер

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Среда, 30 мая 2018, 13:35

В Киеве снимают защитный баннер с Дома профсоюзов на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает "Громадське радио".

 

На время ремонта он был завешен баннером с надписью "Свобода - это наша религия".

 
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Отремонтированный фасад Дома профсоюзов, пострадавший от пожара во время Революции Достоинства, ранее планировали открыть к 1 марта, однако затем перенесли открытие.

Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве.

 

Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

Украинская правда
Темы: Киев
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