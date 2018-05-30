У Кривому Розі на хабарі в $3500 спіймали пластичного хірурга – ЗМІ

Криворізькі правоохоронці затримали на "гарячому" лікаря, який вимагав 3,5 тисяч доларів хабаря за операцію, яка має бути безкоштовною.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Факт дачі хабаря правоохоронці задокументували вранці 30 травня.

Зазначають, що медпрацівнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 4-х років.

За повідомленням місцевого видання "1tv.kr.ua", затриманим виявився "відомий в місті пластичний хірург, який працював у 8-й міській лікарні".

Водночас, депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник у Facebook написав, що "цей хірург, на базі лікарні, робив найякісніші та відносно недорогі силіконові цицьки та виправляв носики, на зразок, як у актрис з мексиканських серіалів".

В коментарі УП депутат додав, що лікар працював на базі міської лікарні, фактично, використовуючи її інфраструктуру.

Колесник обурився тим фактом, що "на базі лікарні, яка підпорядкована області, декілька років поспіль, використовують операційні, анестезіологів, персонал і таке інше, щоб заробляти кошти на цицьках".