В Кривом Роге на взятке в $3500 поймали пластического хирурга - СМИ

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Среда, 30 мая 2018, 14:45

Криворожские правоохранители задержали на "горячем" врача, который требовал 3500 долларов взятки за операцию, которая должна быть бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Факт дачи взятки правоохранители задокументировали утром 30 мая.

Отмечают, что медработнику грозит уголовная ответственность по ст. 368 УК (принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 4-х лет.

По сообщению местного издания "1tv.kr.ua", задержанным оказался "известный в городе пластический хирург, который работал в 8-й городской больнице".

В то же время, депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник в Facebook написал, что "этот хирург, на базе больницы, делал качественные и относительно недорогие силиконовые сиськи и исправлял носики, как у актрис из мексиканских сериалов".

Колесник добавил, что медработник "зарабатывал круто".

Украинская правда
Темы: Кривой Рог полиция взятка
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