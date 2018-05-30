В УЗ з'явилась ідея, як зробити "Інтерсіті" ще швидше

"Укрзалізниця" пропонує закупити вагони компанії Talgo для збільшення швидкості потягів "Інтерсіті+" на 20-25%.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Почати пропонують з поїзда маршруту "Київ-Одеса". У компанії вважають, що після заміни вагонів його час у дорозі зменшиться до 5,5 години.

В УЗ кажуть, що наразі аналізують шляхи збільшення швидкості поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ-Одеса на існуючій інфраструктурі без будівництва паралельної нової колії.

"Для цього ми розглядаємо можливість придбання вагонів Talgo, які себе вже зарекомендували в інших країнах та дозволяють збільшити швидкість на існуючий інфраструктурі на 20-25%", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, "Укрзалізниці" для цього потрібна державна підтримка у вигляді 250-400 мільйонів гривень на закупівлю рухомого складу.

В УЗ запевняють, що всі необхідні інфраструктурні роботи на цій ділянці компанія готова виконати своїми силами.

"Цей проект можна реалізувати впродовж двох років. А будівництво окремої швидкісної лінії "Київ-Одеса" потребує близько 5 млрд доларів, яких наразі компанія не має, і тут потрібна довгострокова державна програма", - передає прес-служба слова керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Як відомо, Talgo - іспанська компанія, чиї вагони мають полегшений кузов.