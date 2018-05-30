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В УЗ появилась идея, как сделать "Интерсити" еще быстрее

Среда, 30 мая 2018, 15:26

"Укрзализныця" предлагает закупить вагоны компании Talgo для увеличения скорости поездов "Интерсити+" на 20-25%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Начать предлагают с поезда маршрута "Киев-Одесса". В компании считают, что после замены вагонов его время в пути сократится до 5,5 часа.

В УЗ говорят, что сейчас анализируют пути увеличения скорости поезда "Интерсити+" сообщением Киев-Одесса на существующей инфраструктуре без строительства параллельной новой колеи.

"Для этого мы рассматриваем возможность приобретения вагонов Talgo, которые себя уже зарекомендовали в других странах и позволяют увеличить скорость на существующей инфраструктуре на 20-25%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "Укрзализныци" для этого нужна государственная поддержка в виде 250-400 миллионов гривен на закупку подвижного состава.

В УЗ уверяют, что все необходимые инфраструктурные работы на этом участке компания готова выполнить своими силами.

"Этот проект можно реализовать в течение двух лет. А строительство отдельной скоростной линии "Киев-Одесса" требует около 5 млрд долларов, которых в настоящее время компания не имеет, и здесь нужна долгосрочная государственная программа", - передает пресс-служба слова руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Как известно, Talgo – испанская компания, чьи вагоны имеют облегченный кузов.

Украинская правда

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Темы: железная дорогаУкрзализныцятранспорт
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