Київська влада демонтує тролей через Дніпро

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Середа, 30 травня 2018, 15:28

Київська міська державна адміністрація вирішила закрити і демонтувати тролей через річку Дніпро.

Про це повідомляє 30 травня радник мера Києва з питань благоустрою, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитро Білоцерковець.

"Місто прийняло рішення закрити і демонтувати тролей, який знаходиться біля Арки дружби народів. На даний момент він там розміщений незаконно", – пише він у Facebook.

 

Білоцерковець зазначає, що таке рішення було прийнято з кількох причин:

"Недотримання правил, що зафіксовано відповідними службами, а так само в зв'язку з великою кількістю скарг від клієнтів, які неодноразово зависали під час спуску".

На уточнююче запитання в коментарі під постом, скільки саме скарг надійшло столичній владі, Білоцерковець відповів: "4 скарги, які надійшли місту. Але смію припустити, що не всі зверталися".

За його словами, також перевіряється випадок з можливим падінням людини з тролея.

"Чому можливим? Є відео свідчень потерпілого, який говорить про те, що він нібито впав з дерева біля тролея, хоча ми розуміємо, що з ним могли домовитися", – зазначає Білоцерковець.

Ще однією причиною демонтажу він називає підготовку до будівництва канатної дороги.

"..місто перебуває в активній фазі проектування, а, значить, скоро почнуться різні підготовчі роботи. Нагадаю, що ця канатна дорога з'єднає Арку, Труханів острів і Поштову площу", - говорить Білоцерковець.

Українська правда
Теми: Київ
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