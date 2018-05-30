Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київська влада демонтує тролей через Дніпро

Середа, 30 травня 2018, 15:28
Київська влада демонтує тролей через Дніпро

Київська міська державна адміністрація вирішила закрити і демонтувати тролей через річку Дніпро.

Про це повідомляє 30 травня радник мера Києва з питань благоустрою, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Дмитро Білоцерковець.

"Місто прийняло рішення закрити і демонтувати тролей, який знаходиться біля Арки дружби народів. На даний момент він там розміщений незаконно", – пише він у Facebook.

Білоцерковець зазначає, що таке рішення було прийнято з кількох причин:

"Недотримання правил, що зафіксовано відповідними службами, а так само в зв'язку з великою кількістю скарг від клієнтів, які неодноразово зависали під час спуску".

На уточнююче запитання в коментарі під постом, скільки саме скарг надійшло столичній владі, Білоцерковець відповів: "4 скарги, які надійшли місту. Але смію припустити, що не всі зверталися".

За його словами, також перевіряється випадок з можливим падінням людини з тролея.

"Чому можливим? Є відео свідчень потерпілого, який говорить про те, що він нібито впав з дерева біля тролея, хоча ми розуміємо, що з ним могли домовитися", – зазначає Білоцерковець.

Ще однією причиною демонтажу він називає підготовку до будівництва канатної дороги.

"..місто перебуває в активній фазі проектування, а, значить, скоро почнуться різні підготовчі роботи. Нагадаю, що ця канатна дорога з'єднає Арку, Труханів острів і Поштову площу", - говорить Білоцерковець.

Українська правда
Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: