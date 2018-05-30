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Киевские власти демонтируют троллей через Днепр

Среда, 30 мая 2018, 15:28
Киевские власти демонтируют троллей через Днепр

Киевская городская государственная администрация решила закрыть и демонтировать троллей через реку Днепр.

Об этом сообщает 30 мая советник мэра Киева по вопросам благоустройства, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Белоцерковец.

"Город принял решение закрыть и демонтировать троллей, который находится у Арки дружбы народов. На данный момент он там размещен незаконно", – пишет он в Facebook.

Белоцерковец отмечает, что такое решение было принято по нескольким причинам:

"Несоблюдение мер безопасности, что зафиксировано соответствующими службами, а так же в связи с большим количеством жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска".

На уточняющий вопрос в комментарии под постом, сколько именно жалоб поступило столичным властям, Белоцерковец ответил: "4 жалобы, которые поступили в город. Но смею предположить, что не все обращались"

По его словам, также проверяется случай с возможным падением человека с троллея.

"Почему возможным? Есть видео показаний пострадавшего, который говорит о том, что он якобы упал с дерева возле троллея, хотя мы понимаем, что с ним могли договориться", – отмечает Белоцерковец.

Еще одной причиной демонтажа он называет подготовку к строительству канатной дороги.

"..город находится в активной фазе проектирования, а, значит, скоро начнутся различные подготовительные работы. Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь", – говорит Белоцерковец.

Украинская правда
Темы: Киев
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