В Україні з'явився новий різновид поліції

У курортних зонах Одеси та Одеської області починають чергування підрозділи туристичної поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, нова поліція працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня.

В МВС розповіли, що першу станцію туристичної поліції відкрили 30 травня на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі.

Зазначається, що поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів.

Крім того, йдеться в повідомленні, правоохоронці готові надавати допомогу іноземним туристам. Вони обізнані про міжнародне законодавство, міграційні процедури та візові обмеження.

У поліції розповіли, що 2017 року проект туристичної поліції вже працював на ділянці "Ланжерон-Аркадія" у пілотному режимі та продемонстрував свою ефективність.

За інформацією прес-служби, надалі планується запустити туристичну поліцію на території всіх курортних зон України. Зокрема, 2018 року відкриють ще 6 таких станцій в Одесі та Одеській області. Всього на Одещині їх буде 15.