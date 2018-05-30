В Україні з'явився новий різновид поліції

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Середа, 30 травня 2018, 16:53

У курортних зонах Одеси та Одеської області починають чергування підрозділи туристичної поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, нова поліція працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня.

В МВС розповіли, що першу станцію туристичної поліції  відкрили 30 травня на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі.

 

Зазначається, що поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів.

Крім того, йдеться в повідомленні, правоохоронці готові надавати допомогу іноземним туристам. Вони обізнані про міжнародне законодавство, міграційні процедури та візові обмеження.

 

У поліції розповіли, що 2017 року проект туристичної поліції вже працював на ділянці "Ланжерон-Аркадія" у пілотному режимі та продемонстрував свою ефективність.

За інформацією прес-служби, надалі планується запустити туристичну поліцію на території всіх курортних зон України. Зокрема, 2018 року відкриють ще 6 таких станцій в Одесі та Одеській області. Всього на Одещині їх буде 15.

Українська правда
Теми: поліція туристи Одеса Одеська область
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