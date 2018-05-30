Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні з'явився новий різновид поліції

Середа, 30 травня 2018, 16:53

У курортних зонах Одеси та Одеської області починають чергування підрозділи туристичної поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, нова поліція працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня.

В МВС розповіли, що першу станцію туристичної поліції  відкрили 30 травня на території курортного комплексу "Аркадія" в Одесі.

 

Зазначається, що поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів.

Крім того, йдеться в повідомленні, правоохоронці готові надавати допомогу іноземним туристам. Вони обізнані про міжнародне законодавство, міграційні процедури та візові обмеження.

 

У поліції розповіли, що 2017 року проект туристичної поліції вже працював на ділянці "Ланжерон-Аркадія" у пілотному режимі та продемонстрував свою ефективність.

За інформацією прес-служби, надалі планується запустити туристичну поліцію на території всіх курортних зон України. Зокрема, 2018 року відкриють ще 6 таких станцій в Одесі та Одеській області. Всього на Одещині їх буде 15.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціятуризмОдесаОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: