В Украине появился новый вид полиции

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Среда, 30 мая 2018, 16:53

В курортных зонах Одессы и Одесской области начинают дежурство подразделения туристической полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, новая полиция будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября.

В МВД рассказали, что первую станцию туристической полиции открыли 30 мая на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе.

 

Отмечается, что полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

Кроме того, говорится в сообщении, правоохранители готовы оказывать помощь иностранным туристам. Они осведомлены о международном законодательстве, миграционных процедурах и визовых ограничениях.

 

В полиции рассказали, что в 2017 году проект туристической полиции уже работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме и продемонстрировал свою эффективность.

По информации пресс-службы, в дальнейшем планируется запустить туристическую полицию на территории всех курортных зон Украины. В частности, 2018 откроют еще 6 таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15.

Украинская правда
Темы: полиция туристы Одесса Одесская область
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