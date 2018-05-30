В Украине появился новый вид полиции

В курортных зонах Одессы и Одесской области начинают дежурство подразделения туристической полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, новая полиция будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября.

В МВД рассказали, что первую станцию туристической полиции открыли 30 мая на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе.

Отмечается, что полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

Кроме того, говорится в сообщении, правоохранители готовы оказывать помощь иностранным туристам. Они осведомлены о международном законодательстве, миграционных процедурах и визовых ограничениях.

В полиции рассказали, что в 2017 году проект туристической полиции уже работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме и продемонстрировал свою эффективность.

По информации пресс-службы, в дальнейшем планируется запустить туристическую полицию на территории всех курортных зон Украины. В частности, 2018 откроют еще 6 таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15.