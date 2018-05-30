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На Херсонщині локалізували лісову пожежу

Середа, 30 травня 2018, 20:33

Пожежу біля села Раденськ Херсонської області вдалося локалізувати.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"30 травня о 17:00 пожежу, що виникла на території Олешківського лісомисливського господарства, вдалося локалізувати. На даний момент ведеться патрулювання та проливка території", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 426 чоловік та 99 одиниць техніки.

Крім того, за словами голови Херсонської облдержадміністрації, голови Ради оборони області Андрія Гордєєва, військові спільно з лісниками почнуть охороняти ліси Херсонщини.

"Як коментує перший заступник начальника Головного управління ДСНС України у Херсонській області Олександр Рудницький, причина пожеж – це людський фактор, а саме навмисний підпал; розповсюдженню вогню сприяв сильний поривчастий вітер. Ми маємо забезпечити максимально швидке реагування на підпали! Тому військові спільно з лісниками заступають на охорону лісів Херсонщини", - написав Гордєєв у Facebook.

Пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району.

 
дснс

Українська правда
Теми: Херсонська областьпожежа
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