На Херсонщине локализован лесной пожар
Пожар возле села Раденск Херсонской области удалось локализовать.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"30 мая в 17:00 пожар, возникший на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать. На данный момент ведется патрулирование и проливка территории", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекли 426 человек и 99 единиц техники.
Кроме того, по словам председателя Херсонской облгосадминистрации, председателя Совета обороны области Андрея Гордеева, военные совместно с лесниками начнут охранять леса Херсонщины.
"Как комментирует первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Александр Рудницкий, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины", - написал Гордеев в Facebook.
Пожар возник 28 мая, около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района.