На Херсонщине локализован лесной пожар

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Среда, 30 мая 2018, 20:33

Пожар возле села Раденск Херсонской области удалось локализовать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 мая в 17:00 пожар, возникший на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать. На данный момент ведется патрулирование и проливка территории", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 426 человек и 99 единиц техники.

Кроме того, по словам председателя Херсонской облгосадминистрации, председателя Совета обороны области Андрея Гордеева, военные совместно с лесниками начнут охранять леса Херсонщины.

"Как комментирует первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Александр Рудницкий, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины", - написал Гордеев в Facebook.

Пожар возник 28 мая, около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района.

 
ГСЧС

Украинская правда
Темы: Херсонская область пожар
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