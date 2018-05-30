На Херсонщине локализован лесной пожар

Пожар возле села Раденск Херсонской области удалось локализовать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 мая в 17:00 пожар, возникший на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства, удалось локализовать. На данный момент ведется патрулирование и проливка территории", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 426 человек и 99 единиц техники.

Кроме того, по словам председателя Херсонской облгосадминистрации, председателя Совета обороны области Андрея Гордеева, военные совместно с лесниками начнут охранять леса Херсонщины.

"Как комментирует первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Александр Рудницкий, причина пожаров - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер. Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины", - написал Гордеев в Facebook.

Пожар возник 28 мая, около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района.