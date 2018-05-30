Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

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Середа, 30 травня 2018, 20:58

Президент Росії Володимир Путін розповів, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.

Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає "РБК".

Путін зазначив, що наразі активно обговорюється питання будівництва "Північного потоку-2".

"Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", - сказав він.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

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Теми: Путін Росія Україна газ
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