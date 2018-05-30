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Путин заявил, что готов сохранить транзит газа через Украину

Среда, 30 мая 2018, 20:58
Путин заявил, что готов сохранить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает "РБК".

Путин отметил, что сейчас активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2".

"Сколько будет по нему поставляться — вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал он.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".

Подробнее читайте: Танцы вокруг трубы: Все, что надо знать о "Северном потоке-2" и угрозах для Украины

Темы: ПутинРосcияУкраинагаз
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