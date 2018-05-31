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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у бельгійському Льєжі

Четвер, 31 травня 2018, 01:17

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у бельгійському місті Льєж, унаслідок якого загинули двоє поліцейських та пасажир авто.

Про це повідомляє AP.

"За даними пропагандистського інформаційного агентства, "Ісламська держава" заявила про смертельну атаку на поліцію у Бельгії", - йдеться у повідомленні.

Бельгійця Бенжаміна Германа, який 29 травня вбив двох жінок-поліцейських та молодого хлопця у бельгійському місті Льєж, напередодні злочину відпустили на 36 годин із в’язниці.

Герман з 2003 року мав декілька тюремних термінів за пограбування, правопорушення з наркотиками, напад, вандалізм та підпал.

У понеділок, 28 травня, він отримав 36-годинну відпустку в рамках підготовки до його остаточного звільнення в 2020 році.

У вівторок його застрелила поліція після того, як він вбив двох жінок-поліцейських та випадкового перехожого у центрі Льєжа. Пізніше стало відомо, що в понеділок ввечері він також убив свого знайомого в комуні Марш-ан-Фамен.

Після нападу у Льєжі  влада Бельгії заговорила про скасування норми, яка дозволяє в'язням тимчасову відпустку в рамках підготовки до остаточного звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіятероризм
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