"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в бельгийском Льеже

234 просмотра
Четверг, 31 мая 2018, 01:17

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в бельгийском городе Льеж, в результате которого погибли двое полицейских и пассажир авто.

Об этом сообщает AP.

"По данным пропагандистского информационного агентства,"Исламское государство" заявило о смертельной атаке на полицию в Бельгии", - говорится в сообщении.

Бельгийца Бенжамина Германа, который 29 мая убил двух женщин-полицейских и молодого парня в бельгийском городе Льеж, накануне преступления отпустили на 36 часов из тюрьмы.

Герман с 2003 года имел несколько тюремных сроков за грабежи, правонарушения с наркотиками, нападения, вандализм и поджог.

В понедельник, 28 мая, он получил 36-часовой отпуск в рамках подготовки к его окончательному освобождению в 2020 году.

Во вторник его застрелила полиция после того, как он убил двух женщин-полицейских и случайного прохожего в центре Льежа. Позже стало известно, что в понедельник вечером он также убил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

После нападения в Льеже власти Бельгии заговорили об отмене нормы, которая позволяет заключенным временный отпуск в рамках подготовки к окончательному освобождению.

Темы: Бельгия терроризм
powered by lun.ua
По теме
Стрельба в Бельгии: возросло число погибших, полиция говорит о теракте 29 мая 2018, 13:37
В Бельгии мужчина на улице расстрелял двух полицейских и захватил заложницу 29 мая 2018, 13:01
Бельгия высылает одного российского дипломата из-за отравления Скрипаля 27 марта 2018, 23:17
Все новости
Главные новости
НБУ и "Приватбанк" окончательно проиграли дело ФК "Динамо" Суркиса
Главные новости дня – за 60 секунд
СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства" Бабченко
В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко
Все новости
киев

На Подоле открывается гастро-лавка “Черноморка”

Культура

Дворик с детства или фильма ужасов? Туристическая аттракция Львова