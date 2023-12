"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в бельгийском Льеже

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в бельгийском городе Льеж, в результате которого погибли двое полицейских и пассажир авто.

Об этом сообщает AP.

"По данным пропагандистского информационного агентства,"Исламское государство" заявило о смертельной атаке на полицию в Бельгии", - говорится в сообщении.

