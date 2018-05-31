"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в бельгийском Льеже

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в бельгийском городе Льеж, в результате которого погибли двое полицейских и пассажир авто.

Об этом сообщает AP.

"По данным пропагандистского информационного агентства,"Исламское государство" заявило о смертельной атаке на полицию в Бельгии", - говорится в сообщении.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) May 30, 2018

Бельгийца Бенжамина Германа, который 29 мая убил двух женщин-полицейских и молодого парня в бельгийском городе Льеж, накануне преступления отпустили на 36 часов из тюрьмы.

Герман с 2003 года имел несколько тюремных сроков за грабежи, правонарушения с наркотиками, нападения, вандализм и поджог.

В понедельник, 28 мая, он получил 36-часовой отпуск в рамках подготовки к его окончательному освобождению в 2020 году.

Во вторник его застрелила полиция после того, как он убил двух женщин-полицейских и случайного прохожего в центре Льежа. Позже стало известно, что в понедельник вечером он также убил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

После нападения в Льеже власти Бельгии заговорили об отмене нормы, которая позволяет заключенным временный отпуск в рамках подготовки к окончательному освобождению.