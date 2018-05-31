На Донбасі біля патруля ОБСЄ пролунав вибух

Поблизу Петровського (41 км на південь від Донецька) на відстані менше 300 метрів від патруля СММ ОБСЄ стався вибух.

Про це йдеться в оперативному звіті Місії, опублікованому на сайті організації.

"30 травня о 10:22 патруль СММ у складі шести співробітників Місії на двох броньованих автомобілях прибув до місцезнаходження камери СММ, розташованому за межами ділянки розведення сил і засобів в районі н.п. Петровське", - заявили в СММ.

"О 10:58 члени патруля знаходилися всередині двох автомобілів з відкритими дверима, коли всі вони почули свистячий звук, а потім вибух.

Вони також побачили темно-сірий дим, який піднімався з-за покинутої цегляної сільськогосподарської будівлі, в 200-300 метрах на південний захід (за оцінкою, за межами дільниці розведення)", - йдеться у звіті.

Наголошується, що вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної міни.

Патруль Місії негайно покинув цей район і повернувся на базу в Донецьку.