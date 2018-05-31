На Донбассе возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв

Возле Петровского (41 км к югу от Донецка) на расстоянии менее 300 метров от патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв.

Об этом говорится в оперативном отчете Миссии, опубликованном на сайте организации.

"30 мая в 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к месту нахождения камеры СММ, расположенной за пределами участка разведения сил и средств в районе н.п. Петровское", - заявили в СММ.

"В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв.

Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).

Подчеркивается, что взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.

Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и вернулся на базу в Донецке.