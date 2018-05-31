За тиждень на кір захворіли понад 1300 людей - МОЗ

В Україні триває спалах кору, минулого тижня захворіли 1334 людини - 522 дорослих і 812 дітей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"З початку року на кір в Україні захворіли 18 144 людей - 7 378 дорослих і 10 766 дітей. За цей час від ускладнень кору померло дев'ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих", - йдеться у звіті.

"Зупинити спалах може тільки посилена імунізація", - підкреслили у відомстві.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 2399 людей: 759 дорослих і 1640 дітей), Закарпатській (всього 2377 людей: 447 дорослих і 1930 дітей), Івано-Франківській (всього 2280 людей: 670 дорослих і 1610 дітей), Одеській (всього 1720 людей: 847 дорослих і 873 дитини), місті Києві (всього 1250 людей: 778 дорослих і 472 дитини) та Чернівецькій (всього 1137 людей: 373 дорослих і 764 дитини) областях.

У МОЗ наголосили на необхідності проведення щеплення усім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК, та закликали органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації.

Міністерство рекомендує проводити вакцинацію у тимчасових кабінетах щеплень в організованих дитячих колективах - дитячих садках та школах, аби зупинити розповсюдження захворювання.

У МОЗ також нагадали, що з квітня рішенням Оперативного штабу з кору вікові рамки додаткової імунізації були розширені до 18 років.

"Згідно з розрахунками, наразі в Україні 760 тисяч дітей, які вчасно не отримали першу або другу дозу КПК, і всі вони мають якнайшвидше надолужити пропущені щеплення", - йдеться у звіті.

"Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн". Вона надається державою безкоштовно. Станом на 24 травня 2018 року в Україні наявні 980 тисяч доз вакцини, також очікуються подальші поставки КПК", - наголосили в міністерстві.