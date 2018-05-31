За неделю корью заболели более 1300 человек - МОЗ

В Украине продолжается вспышка кори, на прошлой неделе заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"С начала года корью в Украине заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шесть детей и трое взрослых", - говорится в отчете.

"Остановить вспышку может только усиленная иммунизация", - подчеркнули в ведомстве.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях.

В Минздраве подчеркнули необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призвали органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Министерство рекомендует проводить вакцинацию во временных офисах прививок в организованных детских коллективах - детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания.

В МОЗ также напомнили, что с апреля решением Оперативного штаба по кори возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет.

"Согласно расчетам, сейчас в Украине 760 000 детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно быстрее наверстать пропущенные прививки", - говорится в отчете.

"Вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн". Она предоставляется государством бесплатно.

По состоянию на 24 мая 2018 года в Украине есть 980 000 доз вакцины, также ожидаются дальнейшие поставки КПК", - отметили в министерстве.