Помпео обговорив з Лавровим проблеми, пов'язані з Україною

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання, пов'язані з Україною і Сирією.

Про це йдеться в офіційному повідомленні офісу прес-секретаря Держдепартаменту США.

"Вони обговорили питання і проблеми, пов'язані з двосторонніми відносинами, Україною та Сирією", - йдеться в повідомленні.

Помпео повторив, що, хоча США прагнуть поліпшити відносини з Росією, але досягнення цього зажадає від Росії продемонструвати, що вона готова приймати конкретні заходи для вирішення спільних проблем, включаючи втручання у внутрішні справи США.

Також у США відзначили, що це перша розмова чиновників після призначення на посаду. Так, Помпео приніс присягу, а глава МЗС Росії був знову призначений на посаду в новому уряді.

У російському МЗС повідомили, що "був проведений обмін думками в питанні двосторонніх відносин США і Росії".

Також там заявили, що Лавров і Помпео обговорили зусилля "щодо подолання конфлікту в Україні на основі Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року".

Раніше Помпео повідомив, що відвідував Донбас на посаді директора ЦРУ.