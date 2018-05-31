До України йде "російська" прохолода, а разом з нею і дощі

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Четвер, 31 травня 2018, 13:18

На більшу частину території України найближчої доби пошириться порція прохолодного повітря з півночі європейської Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 1 червня, погоду в країні визначатиме гребінь антициклону з центром над Білоруссю. Опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; на решті території вночі 9-14°, на узбережжях морів 15-18°, удень 20-25°, на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області до 29° .

У Києві 1 червня без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

 
Погода на 1 червня

У суботу, 2 червня, в західних областях України прогнозується короткочасний дощ із грозою, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на заході з грозами місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°; на решті території вночі 6-11°, у західних областях і на узбережжях морів 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві 2 червня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 24-26°.

 
Погода на 2 червня

Станом на 9:00 четверга, 31 травня, температура води в Чорному та Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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