В Украину идет "русская" прохлада, а вместе с ней и дожди

На большей части территории Украины в ближайшие сутки распространится порция прохладного воздуха с севера европейской России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 1 июня, погоду в стране будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью. Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 16-21°; на остальной территории ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°, днем 20-25°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 29°.

В Киеве 1 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Погода на 1 июня

В субботу, 2 июня, в западных областях Украины прогнозируется кратковременный дождь с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на западе с грозами местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 18-23°; на остальной территории ночью 6-11°, в западных областях и на побережье морей 9-14°, днем 21-26°.

В Киеве 2 июня без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.

Погода на 2 июня

По состоянию на 9:00 четверга, 31 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 22°.