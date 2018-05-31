Кличко нагадує: З вересня паркувати авто в заборонених місцях буде дорого

У вересні набуває чинності новий закон щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе впорядкувати трафік на вулицях Києва.

Про це столичний мер Віталій Кличко заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує його прес-служба.

За словами Кличка, багато паркінгів у Києві стоять порожні, бо більшість водіїв керується логікою: чому я повинен платити, коли можу залишити свою автівку де завгодно і мені за це нічого не буде.

За словами градоначальника, відсутність відповідальності за хаотичне паркування на вулицях міст призвела до критичної ситуації на дорогах.

"Зараз неправильно припарковані авто в багатьох місцях займають по дві смуги руху. Від цього – пробки на дорогах. Від цього – проблеми з трафіком. Водії не хочуть платити за парковку і кидають свої авто де завгодно. У вересні вступає закон в силу. І можу казати тільки одне: залишати свої авто в місцях, де це заборонено, буде достатньо дорого", – заявив Кличко.

На думку мера Києва, нові правила паркування змусять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, паркуватися в належних місцях.

Крім того, переконаний мер, ухвалення закону про паркування дозволить залучити інвестиції в будівництво нових паркінгів, в тому числі – перехоплюючих – на околицях міст, та наповнювати місцеві бюджети.