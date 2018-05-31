Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко нагадує: З вересня паркувати авто в заборонених місцях буде дорого

Четвер, 31 травня 2018, 13:23

У вересні набуває чинності новий закон щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, який допоможе впорядкувати трафік на вулицях Києва.

Про це столичний мер Віталій Кличко заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує його прес-служба.

За словами Кличка, багато паркінгів у Києві стоять порожні, бо більшість водіїв керується логікою: чому я повинен платити, коли можу залишити свою автівку де завгодно і мені за це нічого не буде.

За словами градоначальника, відсутність відповідальності за хаотичне паркування на вулицях міст призвела до критичної ситуації на дорогах.

"Зараз неправильно припарковані авто в багатьох місцях займають по дві смуги руху. Від цього – пробки на дорогах. Від цього – проблеми з трафіком. Водії не хочуть платити за парковку і кидають свої авто де завгодно. У вересні вступає закон в силу. І можу казати тільки одне: залишати свої авто в місцях, де це заборонено, буде достатньо дорого", – заявив Кличко.

На думку мера Києва, нові правила паркування змусять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, паркуватися в належних місцях.

Крім того, переконаний мер, ухвалення закону про паркування дозволить залучити інвестиції в будівництво нових паркінгів, в тому числі – перехоплюючих – на околицях міст, та наповнювати місцеві бюджети.

Теми: Київавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: