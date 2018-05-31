Кличко: С сентября парковать авто в запрещенных местах будет дорого

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Четверг, 31 мая 2018, 13:23

В сентябре вступает в силу новый закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, который поможет упорядочить трафик на улицах Киева.

Об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1", информирует его пресс-служба.

По словам Кличко, много паркингов в Киеве пустуют, потому что большинство водителей руководствуется логикой: почему я должен платить, когда могу оставить свою машину где угодно и мне за это ничего не будет.

По словам градоначальника, отсутствие ответственности за хаотическую парковку на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах.

"Сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения. От этого – пробки на дорогах. От этого – проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу говорить только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого", – заявил Кличко.

По мнению мэра Киева, новые правила парковки заставят водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, парковаться в положенных местах.

Кроме того, убежден мэр, принятие закона о парковке позволит привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе – перехватывающих – на окраинах городов, и наполнять местные бюджеты.

Темы: Киев авто
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