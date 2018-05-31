До суду направили обвинувачення щодо екс-мера Миколаєва

До суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт щодо екс-мера Миколаєва Олександра Бердникова, який підозрюється у привласнені понад 10 мільйонів гривень іноземних інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Зазначається, що працівники миколаївської поліції завершили досудове розслідування щодо Бердникова, який підозрюється у заволодінні понад 10 мільйонів гривень іноземних інвестицій, які інвестував громадянин південної Кореї у розвиток сільського господарства області.

Поліцейські встановили, що з вересня 2008 по грудень 2012 року екс-посадовець, будучи директором одного з підприємств, привласнив 10,5 млн грн інвестицій, що склало 2,5 млн доларів за даними курсу того часу.

У прокуратурі зазначили, що раніше екс-мера було визнано винним у цій справі і засуджено до 8 років позбавлення волі.

Проте, там додають, що через проблеми з допитом потерпілого громадянина Південнї Кореї, Вищий спецсуд направив справу на додаткове розслідування.

Повідомляється, що правоохоронцям таки вдалося допитати жителя Кореї, який підтвердив факт заволодіння його коштами.

Наразі дії колишнього міськголови Миколаєва кваліфіковано за ч.4 ст.190 ККУ, ч. 5 ст.191 ККУ, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном, шахрайство, зловживання службовим становищем та службове підроблення - ред).

Вказується, що обвинувальний акт скеровано до миколаївського Центрального райсуду 29 травня.

Раніше центральний райсуд Миколаєва відмовив у клопотанні слідчого про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо екс-мера Миколаєва Олександра Бердникова та призначив йому заставу у 160 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у 2013 році центральний райсуд Миколаєва засудив екс-мера міста Олександра Бердникова до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки.

Окрім цього, його винуватість було визнано колегією суддів Апеляційного суду Миколаївської області у лютому 2015 року. Йому було призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Проте ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України 22 жовтня 2015 року кримінальне провадження щодо екс-мера Миколаєва скеровано на нове розслідування.

Бердников обіймав посаду миколаївського міського голови з 1994 по 1998 рік.