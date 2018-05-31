В суд направили обвинение в отношении экс-мэра Николаева

В суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова, который подозревается в присвоении более 10 млн гривен иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что работники николаевской полиции завершили досудебное расследование в отношении Бердникова, который подозревается в завладении более, чем 10 миллионов гривен иностранных инвестиций, которые предоставил гражданин Южной Кореи в развитие сельского хозяйства области.

Полицейские установили, что с сентября 2008 по декабрь 2012 года экс-чиновник, будучи директором одного из предприятий, присвоил 10,5 млн грн инвестиций, что составило 2,5 млн долларов по данным курса того времени.

В прокуратуре отметили, что ранее экс-мэр был признан виновным по этому делу и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Однако, там добавляют, что из-за проблем с допросом потерпевшего гражданина Южной Кореи Высший спецсуд направил дело на дополнительное расследование.

Сообщается, что правоохранителям удалось допросить жителя Кореи, который подтвердил факт завладения его средствами.

Сейчас действия бывшего градоначальника Николаева квалифицированы по ч.4 ст.190 УК, ч. 5 ст.191 УК, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом, мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог - ред).

Указывается, что обвинительный акт направлен в николаевский Центральный райсуд 29 мая.

Ранее центральный райсуд Николаева отказал в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова и назначил ему залог в 160 тысяч гривен.

Как сообщалось, в 2013 году центральный райсуд Николаева приговорил экс-мэра города Александра Бердникова до 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

Кроме этого, его виновность была признана коллегией судей Апелляционного суда Николаевской области в феврале 2015 года. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Однако постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины 22 октября 2015 года уголовное производство в отношении экс-мэра Николаева направлено на новое расследование.

Бердников занимал должность николаевского городского головы с 1994 по 1998 год.