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Литва і Румунія дозволили ЦРУ катувати ув’язнених в секретних тюрмах – ЄСПЛ

Четвер, 31 травня 2018, 13:43

Литва та Румунія порушили права двох підозрюваних у тероризмі членів угруповання "Аль-Каїда", допомігши ЦРУ у жорстокому поводженні з ними.

Про це йдеться у рішеннях ЄСПЛ у двох схожих справах – "Аль-Наширі проти Румунії" та Абу Зубайда проти Литви".

"Суд визнав декілька порушень Конвенції та, зокрема, порушення заборони застосування катувань, внаслідок участі держав-відповідачів у програмі ЦРУ з таємних затримань", - йдеться у заяві суду.

ЄСПЛ заявляє, що у Румунії з вересня 2003 року до листопада 2005 року розміщувався секретний об’єкт ЦРУ для утримування підозрюваних під вартою. У Литві подібний об’єкт діяв з лютого 2005 року по березень 2006 року.

"Заявники перебували на цих об'єктах, а національні влади знали, що ЦРУ буде жорстоко з ними поводитися всупереч Конвенції. Ці держави також дозволили передати заявників до інших місць ув'язнення ЦРУ, тим самим піддаючи їх подальшому жорстокому поводженню", - йдеться у рішенні.

Суд відзначає, що не міг отримати свідчення від двох заявників, оскільки вони досі утримуються американською владою.

"Довелося встановлювати факти з різних інших джерел. Зокрема, була отримана ключова інформація зі звіту Комітету Сенату США про катування ЦРУ, який був оприлюднений у грудні 2014 року. Суд також заслухав свідчення свідків-експертів", - повідомляється в рішенні.

ЄСПЛ рекомендує Литві та Румунії провести повне розслідування та покарати відповідальних за порушення посадових осіб.

Крім того, Литва має виплатити заявникові 100 тисяч євро компенсації та 30 тисяч євро на відшкодування витрат. Румунія також заплатить заявникові 100 тисяч євро компенсації, про відшкодування витрат він не просив.

За даними американської розвідки, Абу Зубайда, палестинець, який народився в Саудівській Аравії, в 1990-х роках був головним вербувальником "Аль-Каїди", а пізніше став ключовим посередником, який пов’язував Усаму бін Ладена з іншими осередками організації.

Абд Аль-Наширі із Саудівської Аравії очолював операції "Аль-Каїди" в регіоні Перської затоки. Обидва були затримані американцями у 2001 році і зараз перебувають у в'язниці Гуантанамо.

Європейська правда

Теми: ЛитваРумунія
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