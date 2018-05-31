Литва и Румыния позволили ЦРУ пытать заключенных в секретных тюрьмах – ЕСПЧ

Литва и Румыния нарушили права двух подозреваемых в терроризме членов группировки "Аль-Каида", помогая ЦРУ в жестоком обращении с ними.

Об этом говорится в решениях ЕСПЧ по двум похожим делам - "Аль-Нашири против Румынии" и Абу Зубайда против Литвы ".

"Суд признал несколько нарушений Конвенции и, в частности, нарушение запрета применения пыток, в результате участия государств-ответчиков в программе ЦРУ по тайным задержаниям", - говорится в заявлении суда.

ЕСПЧ заявляет, что в Румынии с сентября 2003 года по ноябрь 2005 года находился секретный объект ЦРУ для содержания подозреваемых под стражей. В Литве подобный объект действовал с февраля 2005 года по март 2006 года.

"Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко с ними обращаться вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключения ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению", - говорится в решении.

Суд отмечает, что не мог получить показания от двух заявителей, поскольку они до сих пор удерживаются американскими властями.

"Пришлось устанавливать факты из различных источников. В частности, была получена ключевая информация из отчета комитета Сената США о пытках ЦРУ, который был обнародован в декабре 2014 года. Суд также заслушал показания свидетелей-экспертов", - сообщается в решении.

ЕСПЧ рекомендует Литве и Румынии провести полное расследование и наказать ответственных за нарушения должностных лиц.

Кроме того, Литва должна выплатить заявителю 100 тыс. евро компенсации и 30 тыс. евро на возмещение расходов. Румыния также заплатит заявителю 100 тыс. евро компенсации, о возмещении расходов он не просил.

По данным американской разведки, Абу Зубайда, палестинец, который родился в Саудовской Аравии, в 1990-х годах был главным вербовщиком "Аль-Каиды", а позже стал ключевым посредником, который связывал Усаму бин Ладена с другими ячейками организации.

Абд аль-Нашири из Саудовской Аравии возглавлял операции "Аль-Каиды" в регионе Персидского залива. Оба были задержаны американцами в 2001 году и сейчас находятся в тюрьме Гуантанамо.

Европейская правда