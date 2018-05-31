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На останньому дзвонику з Порошенком зомлів школяр

Четвер, 31 травня 2018, 16:52

Під час промови президента Петра Порошенка на святковій лінійці в Ямницькому ліцеї, що на Івано-Франківщині, один з учнів знепритомнів і впав.

Про це пише місцеве видання "Фіртка".

 

За його інформацією, це сталося у четвер, 31 травня. Поки президент вітав школярів зі святом останнього дзвоника, одному з них стало погано, дитина зомліла і впала.

Зазначається, що Порошенко підбіг до хлопчика і допоміг передати його в руки медиків.

 

За даними "Фіртки", під час свята стало погано ще кільком дітям.

"Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре", - розповів начальник управління інформаційної діяльності ОДА Володимир Джигіта.

 

Повідомляється, що під час свого виступу президент також розповідав про реформи, зокрема у галузі освіти.

 

Схожий випадок стався в червні 2014 року. Тоді під час церемонії інавгурації Порошенка стався інцидент із воїном почесної варти. Йому під палючим сонцем стало зле і він випустив із рук рушницю.

Теми: дітиПорошенконадзвичайна подія
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