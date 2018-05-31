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На последнем звонке с Порошенко упал в обморок школьник

Четверг, 31 мая 2018, 16:52

Во время речи президента Петра Порошенко на праздничной линейке в Ямницкомй лицее, что на Ивано-Франковщине, один из учеников потерял сознание и упал.

Об этом пишет местное издание "Фиртка".

 

По его информации, это произошло в четверг, 31 мая. Пока президент приветствовал школьников с праздником последнего звонка, одному из них стало плохо, ребенок потерял сознание и упал.

Отмечается, что Порошенко подбежал к мальчику и помог передать его в руки медиков.

 

По данным "Фиртки", во время праздника стало плохо еще нескольким детям.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - рассказал начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

 

Сообщается, что во время своего выступления президент также рассказывал о реформах, в частности в области образования.

 

Похожий случай произошел в июне 2014 года. Тогда во время церемонии инаугурации Порошенко произошел инцидент с воином почетного караула. Ему под палящим солнцем стало плохо и он выпустил из рук ружье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: детиПорошенкочрезвычайное происшествие
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