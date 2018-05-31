Росія підтримала Угорщину у суперечці з Україною в НАТО

Російська Федерація звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням натиснути на Україну щодо зміни мовної норм закону "Про освіту".

Про це "Європейській правді" розповіло джерело в штаб-квартирі Альянсу, коментуючи засідання Ради НАТО-Росія, що відбулося в Брюсселі 31 травня.

Росіяни посилаються на те, що українським законом незадоволений також один із членів НАТО – Угорщина. Як відомо, Будапешт від минулого року блокує проведення міністерських зустрічей Ради Україна-НАТО, вимагаючи від Києва зупинити виконання мовної норми закону "Про освіту".

Примітно, що Угорщина відмежувалася від позиції РФ з цього приводу, кажуть у Альянсі.

В прес-службі НАТО відмовилися офіційно коментувати, чи обговорювалося це питання на засіданні Ради НАТО-Росія, підтвердивши лише, що ситуація в Україні була однією із тем дискусії.

Водночас співрозмовник ЄП зазначив, що Росія раніше також зверталася до Альянсу з цього приводу. Стверджується, що голова МЗС РФ Сергєй Лавров у листі до генсека НАТО Столтенберга наполягав на необхідності натиснути на Україну. "З боку альянсу немає жодної реакції (на закони, що ухвалюються Україною. – ЄП)... Позиція Альянсу заохочує невиконання Україною своїх зобов’язань", - пояснював він.

Зауважимо, що раніше в НАТО відмовилися від тиску на Київ щодо зміни закону "Про освіту", попри вимоги Угорщини з цього приводу, натомість – підтримали проведену освітню реформу. "Україна здійснила суттєві реформи... у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта та благополуччя населення. Важливо, щоб Україна продовжувала просуватися шляхом реформ", - йдеться в коментарі Альянсу (детальніше про це – в статті "Нова атака Угорщини").

Між тим, останнім часом з Будапешта надходять сигнали про можливість відновлення діалогу з Україною. Про це – в статті "Тиск США чи "рука Москви": що змусило угорців змінити стратегію в конфлікті з Україною".