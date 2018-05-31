Россия поддержала Венгрию в споре с Украиной в НАТО

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Четверг, 31 мая 2018, 19:44

Российская Федерация обратилась в Североатлантический альянс с просьбой надавить на Украину по поводу изменения языковой нормы закона "Об образовании".

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в штаб-квартире НАТО, комментируя заседание Совета НАТО-Россия, состоявшееся в Брюсселе 31 мая.

Россияне ссылаются на то, что украинским законом недоволен также один из членов НАТО - Венгрия. Как известно, Будапешт с прошлого года блокирует проведение министерских встреч Совета Украина-НАТО, требуя от Киева остановить выполнение языковой нормы закона "Об образовании".

Примечательно, что Венгрия отмежевалась от позиции РФ по этому поводу, говорят в Альянсе.

В пресс-службе НАТО отказались официально комментировать, обсуждался ли этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия, подтвердив лишь, что ситуация в Украине была одной из тем дискуссии.

В то же время собеседник ЕП отметил, что Россия раньше также обращалась в Альянс по этому поводу. Утверждается, что глава МИД РФ Сергей Лавров в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу настаивал на необходимости надавить на Украину. "Со стороны Альянса нет никакой реакции (на законы, принимаемые Украиной. - ЕП)... Позиция Альянса поощряет невыполнение Украиной своих обязательств", - объяснял он.

Заметим, что ранее в НАТО отказались от давления на Киев по поводу изменения закона "Об образовании", несмотря на требования Венгрии, поддержав проводимую образовательную реформу. "Украина провела серьезные реформы... в таких сферах, как здравоохранение, образование и благополучие населения. Важно, чтобы Украина продолжала продвигаться по пути реформ", - говорится в комментарии Альянса (подробнее об этом - в статье "Новая атака Венгрии").

Между тем в последнее время из Будапешта поступают сигналы о возможности возобновления диалога с Украиной. Об этом - в статье "Давление США или "рука Москвы": что заставило венгров изменить стратегию в конфликте с Украиной".

Темы: Росcия Венгрия Украина законодательство
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