У Балаклії 4 осередки тління без вибухів, обмежено рух авто і літаків

У Балаклії станом на 8 ранку 4 травня ситуація контрольована, спостерігається незначне тління 4 осередків.

"Розповсюдження пожежі немає. Вибухів не спостерігається", – повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тривають заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У Балаклії вибухи поодинокі спостерігаються, але їхня інтенсивність незначна, можете читати відгуки, що й не чутно вже нічого. Школи та садочки сьогодні роботу не поновили. Місцеві зберігають спокій. — @XAPKIB (@XAPKIB) May 4, 2018

У межах технічної зони проводиться гасіння 4-ма поженими танками ЗСУ, заправку водою яких здійснюють підрозділи ДСНС.

4 травня пожежна авіація ДСНС здійснила 6 скидів води.

Обмежено рух автотранспорту у 10-кілометровій зоні навколо міста Балаклія та введено тимчасову заборону використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 км.

Рух залізничного транспорту на станції "Балаклія" відновлено.

3 травня о 13:40 у Балаклії Харківської області загорілася суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міністерства оборони, внаслідок чого були поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Жертв та постраждалих немає.

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)/